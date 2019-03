© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter si porta sul 3-1 al 67' in occasione del derby contro il Milan. Ci ha pensato Lautaro Martinez ad andare a segno dagli undici metri, battendo Donnarumma nell'angolo alla destra del portiere. Il rigore è stato assegnato dall'arbitro Guida per il contatto in area rossonera tra Castillejo e Politano. A esultare, almeno per il momento, è Spalletti.