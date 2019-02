© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono almeno tre i motivi che spingono a pensare che la trattativa tra Ivan Rakitic e Inter possa presto basarsi su un fondamento più che concreto. Prima di tutto le scelte del club in chiave mercato: gli acquisti di De Jong e quello di Rabiot toglierebbero spazio al 31enne che si sente all'apice della carriera e non vuole lasciare il campo ad altri. Poi l'insofferenza della famiglia, pronta a cambiare aria e attratta dall'approdo in una città di moda come Milano. Infine i nuovi sponsor con cui sta trattando l'agente del calciatore, tutti provenienti dalla Cina e dall'Oriente e dunque attratti anche dall'Inter in quanto squadra di un proprietario cinese. Per abbassare le pretese catalane però, dovrà essere il centrocampista croato a dare fare pressing sul proprio club, perché i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di mettere sul piatto i 125 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.