Inter, fari su Nainggolan: per 40 milioni il belga può lasciare Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan potrebbe presto finire sul mercato. Lo scrive l'edizione romana del free-press Leggo. In caso di offerta da 40 milioni, infatti, il belga fresco di esclusione dal Mondiale per il no da parte del ct Roberto Martinez, potrebbe dire addio. L'Inter gli fa la corte da anni e sarebbero proprio i nerazzurri i più interessati a prenderlo in estate.