Inter, fase cruciale di mercato: Marotta incontra la Roma

Un profilo d’esperienza e uno più giovane. L’ad sport dell’Inter Beppe Marotta, qualche giorno fa, ha ribadito la linea da seguire per i due prossimi colpi di mercato dell’Inter, per quanto concerne il reparto offensivo. Che, chiaramente, diventano tre se consideriamo la scontata cessione di Nainggolan: alla cessione del Ninja, i nerazzurri dovranno rispondere con un sostituto all’altezza e Vidal resta un nome che a Conte e non solo piace assai. Nel frattempo parte una settimana decisiva quanto ai pezzi da novanta, Lukaku e Dzeko. Se per il primo l’Inter si è spinta ben oltre la prima offerta di 60 milioni, aggiungendone una decina più corposi bonus e, di fatto, ancora in attesa di un secondo responso dallo United (che potrebbe invece premiare la Juventus pronta a offrire in cambio Dybala), per il bosniaco la questione potrebbe portarsi davvero avanti già nella giornata di oggi. Due occasioni come quelle dell’ennesima Assemblea della Lega e della compilazione dei calendari di Serie A 2019/20, capitano a pennello per mettere i nerazzurri di fronte alla Roma, sempre ferma sul prezzo di 20 milioni di euro. Marotta e Ausilio hanno già dato segnali positivi in merito a un leggero aumento dell’offerta (14-15 milioni cash) e ora bisognerà passare ai fatti. Ad oggi l’Inter ha sempre portato a termine le trattative per quei calciatori con i quali aveva già trovato un accordo su progetto, stipendio e anni di contratto. Così è pure per Lukaku e Dzeko. Ma nel mercato, si sa, non si “gioca” mai da soli.