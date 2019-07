© foto di Federico De Luca

Samuele Longo, attaccante classe '92 in prestito tra Huesca e Cremonese nell'ultima stagione, è prossimo a vestire la maglia del Deportivo La Coruna in Segunda Division. Come riporta Sky Sport, sul giocatore c'era anche il Tenerife (dove Samuele aveva giocato nel 2017/18), ma il club gallego ha battuto la concorrenza e aspetta Longo al termine della tournée in Asia dell'Inter.