Inter, festa scudetto ad Appiano con Zhang: brindisi e maglie celebrative per i giocatori

Brindisi e maglie celebrative per giocatori alla Pinetina

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Maglie celebrative e un brindisi alla presenza del presidente Steven Zhang: così l'Inter ha festeggiato oggi ad Appiano Gentile la vittoria dello scudetto, al ritorno alla Pinetina dopo i tre giorni liberi concessi dal tecnico Antonio Conte dopo il successo di sabato scorso contro il Crotone. Per la prima volta così la squadra, insieme all'allenatore e alla dirigenza, si sono incontrati per festeggiare il trionfo in campionato con quattro giornate d'anticipo: poi si ritornerà a pensare al campo, con l'allenamento per iniziare l'avvicinamento alla sfida con la Sampdoria di sabato. (ANSA).