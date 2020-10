Inter, fiato sospeso per due acciaccati

Nemmeno l’unico giorno di lavoro con l’organico disponibile al completo rischia di essere privo di sorprese per Antonio Conte. Il ritorno dei Nazionali impegnati in settimana concederà brividi non richiesti almeno sino a quando non verrano dissolte le nubi sulle condizioni di Ivan Perisic e Alexis Sanchez. Il croato è uscito anzitempo dall’impegno con la sua selezione, mentre dal Cile rimbalzano voci di un infortunio muscolare per l’ex United che al momento non trovano riscontri sul fronte nerazzurro. Entrambi saranno sottoposti agli accertamenti del caso prima di dare un responso definitivo rispetto alla possibilità di averli a disposizione nella stracittadina di domani pomeriggio. Per Perisic in particolare, c’è in ballo una maglia da titolare vista la carenza di alternative sulle corsie esterne causata dall’assenza forzata di Ashley Young per Covid. Le prossime ore saranno fondamentali per decifrare ogni dubbio ulteriore.