© foto di PhotoViews

Dopo la terza sconfitta in otto giorni, la panchina di Luciano Spalletti comincia a traballare. Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che il toscano pare non avere più in mano lo spogliatoio, fa scelte discusse e discutibili e per questo la dirigenza è perplessa nonostante lo stia difendendo.