Inter, filtra ottimismo sulla decisione UEFA per il FFP

Fonte: fcinternews.it

Da casa Inter filtra un certo ottimismo in vista delle decisioni dell'UEFA sul Fair Play Finanziario dopo l'incontro di ieri a Nyon. A riportarlo è Calcio e Finanza che spiega come il bilancio a giugno 2017 sia stato chiuso con un rosso di 24,6 milioni ai quali vanno tolte le spese 'virtuose' per infrastrutture e settore giovanile. La UEFA, si legge, ha posto particolare attenzione sulle sponsorizzazioni stipulate dall'Inter col gruppo Suning. La risposta UEFA arriverà dopo la metà di maggio: se le perdite saranno contenute entro i 10 milioni l'Inter andrà incontro solo ad una multa. In caso contrario la società dovrebbe rinegoziare i termini con l'organismo giudicante.