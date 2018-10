Inter, finalmente Dalbert. L'agente: "Il club ci sta puntando con forza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Senza ombra di dubbio è stato tra i migliori nella sfida vinta contro il Cagliari. A dire il vero Dalbert si era già distinto nella partita contro il Parma, ma la sconfitta contro gli emiliani ha fatto passare in secondo piano la sua bella prestazione. Un assist, tanta corsa, chiusure precise, pericoloso in fase offensiva. Nell’ultimo match di Serie A davvero il garoto di Barra Mansa ha espresso tutte quelle qualità che lo hanno portato a Milano. In esclusiva per FcInterNews.it Emerson Figueiredo, l’agente del giocatore, parla del suo assistito, pochi giorni dopo il 2-0 sui sardi.

Immagino che Dalbert sia felice…

“Tutti i calciatori sono contenti quando possono aiutare la propria squadra a vincere. Quindi anche lui lo sarà. Per l’assist fornito a Martinez e perché l’Inter ha portato a casa i tre punti. A me non resta che elogiarlo per quanto fatto sul campo”.

Ha iniziato bene la stagione. Quando viene chiamato in causa fa vedere di cosa è capace.

“È più sicuro, tranquillo, forte. La scorsa annata ha iniziato tardi la preparazione. Ed era normale aspettarsi un periodo di adattamento ad un torneo così tattico quello italiano. Si tratta di un processo normale, dal quale passano tutti i giocatori che si trasferiscono da un campionato all’altro. E poi, dopo la nascita della figlia, non può che essere più felice”.

Perché è rimasto all’Inter?

“C’erano tante squadre interessate a un suo eventuale ingaggio. Ma i nerazzurri hanno voluto puntare su di lui. Sapevano che sarebbe potuto essere importante per loro. Credevano e credono oggi ancora di più nelle sue capacità e potenzialità. E dalla sua parte Dalbert voleva dimostrare al popolo interista quello di chi poteva essere capace”.

Spalletti ha paragonato il suo sinistro a quello di Roberto Carlos…

“Sono complimenti che fanno piacere. Ma diciamo che ognuno ha le sue caratteristiche. Quelle di Dalbert sono l’essere dinamico e rapido. E sta crescendo anche in marcatura e in fase difensiva”.

Ci è rimasto male per l’esclusione dalla lista Champions?

“Ogni giocatore vuole scendere sempre in campo. In ogni partita. Ma Dalbert sa benissimo che se continuerà a giocare bene, vedi la prestazione contro il Cagliari, potrà disputare molte e future competizioni di questo tipo con la casacca nerazzurra”.