Inter, finalmente Eriksen. Conte: "Ormai si è inserito. Dietro le punte può fare quello che vuole"

E' stato - fin dal suo arrivo a gennaio - uno dei giocatori più attesi e più chiacchierati di questa Inter. Un giocatore su cui Antonio Conte punta per il presente e per il futuro: "Non mi fa impazzire parlare dei singoli - ha detto il tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa -, ma con la Fiorentina ha fatto un ottimo primo tempo, si è ormai inserito, sta cercando di dare il meglio e noi di metterlo nelle migliori condizioni per poterci riuscire. Dietro le punte può fare quello che vuole, deve continuare a lavorare con costanza e serietà. I risultati arriveranno".

