Inter-Fiorentina, 2-1 il finale: buona Viola, ma fanno festa i nerazzurri

L'Inter vince 2-1 l'anticipo contro la Fiorentina. Partita complicata per i nerazzurri che hanno subito l'entusiasmo e la freschezza atletica della squadra di Pioli, ma alla fine sono riusciti ancora una volta a portare a casa i 3 punti. Un successo sofferto ma assolutamente fondamentale per il percorso nerazzurro in Serie A.

AVVIO VIOLA, CHIUSURA NERAZZURRA - Bene la Fiorentina di Pioli nei primissimi minuti della sfida. Entrata in campo gagliarda e per nulla timorosa, la squadra gigliata è andata subito vicinissima al vantaggio con Kevin Mirallas. Ma il palo è stato amico di Handanovic e dell'undici interista. Che dopo un inizio molle prende le misure alla Fiorentina e alza il proprio baricentro, creando non pochi problemi alla retroguardia viola soprattutto con gli inserimenti di Nainggolan e le incursioni di Candreva, uno dei migliori della prima frazione di gioco. Ma la rete del vantaggio arriva solo al 45esimo grazie al calcio di rigore trasformato da Mauro Icardi dopo un tocco di mano di Vitor Hugo su cross di Candreva.

CHIESA SCATENATO, MA PASSA ANCORA L'INTER - La ripresa è tutta di stampo viola, con un protagonista assoluto su tutti gli altri: Federico Chiesa. Il 25 viola rientra in campo dagli spogliatoi con la voglia di spaccare il mondo e infatti trova il gol del pareggio dopo 7 minuti dall'inizio del secondo tempo. Palla riconquistata al limite dell'area, tiro secco dal limite dell'area che si insacca alle spalle di Handanovic anche e soprattutto a causa della sfortunata e decisiva deviazione di Skriniar. A quel punto la Viola prende coraggio e continua a macinare gioco, creando non pochi problemi alla difesa interista. Soprattutto con Chiesa, ma pure con Mirallas e Pjaca. Ma ancora una volta è l'Inter a concretizzare, questa volta con Danilo D'Ambrosio, bravissimo a disegnare una triangolazione con Mauro Icardi che lo porta a tu per tu con Lafont, battuto sul primo palo con un preciso tocco di sinistro. Incassata la rete la Fiorentina prova a reagire, ma nulla può contro la qualità e l'esperienza dell'Inter. Che porta a casa un altro, fondamentale e complicatissimo, successo.