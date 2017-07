Inter-Fiorentina al 1° turno, Antognoni: "Squadre forti da affrontare subito"

© foto di Giacomo Morini

Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha così commentato il sorteggio della prima giornata di campionato che vedrà i viola impegnati a San Siro contro l'Inter: "Partita non facile, ma si può accettare. Le forti vanno affrontate subito. Borja Valero e Vecino entrambi all'Inter? No, Vecino ancora nostra. Come ex c'è anche Pioli", ha detto.