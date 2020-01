Inter-Fiorentina, i voti ai tecnici: Conte col trequartista. Iachini regge

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Una partita intensa, combattuta, a tratti ben giocata da entrambe le squadre in campo. Alla fine la spunta l’Inter di Antonio Conte, ma la Fiorentina di Beppe Iachini ha mostrato ancora una volta passi in avanti dal punto di vista dell’equilibrio e della voglia di giocarsela. 2-1 il finale in favore dei nerazzurri che in semifinale troveranno il Napoli di Gattuso.

ANTONIO CONTE 6,5 - La sua Inter scende in campo con una variante del consueto 3-5-2, schierando Alexis Sanchez alle spalle di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Una sorta di anticipazione di ciò che si vedrà nella ripresa, con Eriksen dietro ai due attaccanti titolari. Nonostante i cambi la squadra funziona e crea gioco, pur concedendo qualche occasione di troppo alla squadra gigliata reduce da 5 risultati utili consecutivi.

BEPPE IACHINI 6 - Schiera in campo la sua Viola standard, col 3-5-2 quasi a specchio rispetto all’Inter. La squadra parte bene e resta compatta, incassando lo svantaggio solo allo scadere del primo tempo. Nella ripresa si gioca con coraggio le tre punte buttando nella mischia Cutrone, ma l’Inter regge e porta a casa il risultato. E Iachini, in queste ultime ore di mercato, continua ad attendere almeno 2 nuovi acquisti.