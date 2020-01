© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Milan-Torino di ieri, questa sera i quarti di Coppa Italia offrono la sfida fra Inter e Fiorentina. Per Antonio Conte la sorpresa riguarda la presenza contemporanea di Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in un 3-4-1-2. La squadra viola invece sceglie il consueto 3-5-2 con Ceccherini al posto di capitan Pezzella in difesa. Davanti, con Federico Chiesa, ci sarà Dusan Vlahovic e non Cutrone.

Queste le formazioni ufficiali della gara delle 20.45:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Young; Sanchez; Lukaku, Lautaro

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Vlahovic, Chiesa