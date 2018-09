Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: spazio a Mirallas, torna Perisic

© foto di Federico De Luca

Attraverso i rispettivi siti ufficiali, Inter e Fiorentina hanno reso note le formazioni che scenderanno in campo stasera per sfidarsi nel primo anticipo del sesto turno di Serie A. Diverse le novità negli schieramenti: ko Miranda, nei nerazzurri torna De Vrij dal primo minuto, mentre sulla trequarti ecco Perisic. Nella Fiorentina niente conferma per Pjaca, che perde il ballottaggio con Mirallas, pronto a esordire dal primo minuto con la maglia viola. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Borja Valero, Joao Mario, Politano, Keita Baldé, Martinez.

Allenatore: Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Edimilson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Mirallas.

A disposizione: Dragowski, Ceccherini, Laurini, Diks, Hancko, Nörgaard, Dabo, Gerson, Eysseric, Pjaca, Thereau, Vlahovic.

Allenatore: Pioli.