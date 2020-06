Inter, Firpo unica contropartita valida per Lautaro: Marotta chiude a Vidal

Junior Firpo è l'unica contropartita che l'Inter ha deciso di accettare per l'eventuale cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. L'esterno piace alla dirigenza nerazzurra, con Antonio Conte che però allargherebbe volentieri il quadro anche ad Arturo Vidal. Marotta però da quell'orecchio non ci sente e non è intenzionato a trattare anche il cileno all'interno del pacchetto per il Toro. Un eventuale chiusura di stagione all'altezza delle aspettative potrebbe "regalare" Vidal a Conte tramite l'intercessione del presidente Zhang, tutt'altro che insensibile di fronte alle richieste del proprio allenatore. A riportarlo è Tuttosport.