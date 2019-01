Inter, fissata la cifra per l'addio di Miranda: Andersen per sostituirlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato dell'Inter. In difesa tutto ruota attorno a Joao Miranda, che il club nerazzurro non vuole cedere anche se il brasiliano ex Atletico Madrid vorrebbe salutare subito per trovare spazio altrove. Serve almeno un'offerta di almeno otto-dieci milioni di euro per convincere l'Inter a lasciarlo partire, cifra alta per scoraggiare le pretendenti (fra le quali potrebbe esserci la Roma) oppure per permettere al club nerazzurro di avere successivamente un tesoretto da reinvestire. In pole per l'eventuale sostituzione c'è quello di Joachim Andersen, difensore danese della Sampdoria. Dall'Inghilterra hanno offerto 30 milioni di euro per il ragazzo che la Samp vorrebbe trattenere fino a giugno. Il piano B dei meneghini risponde al nome di Eliaquim Mangala, in scadenza col Manchester City e nel mirino del Galatasaray, oppure a quello di Gary Cahill, agli ultimi mesi di contratto con il Chelsea.