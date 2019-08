© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter fissa un nuovo prezzo per Mauro Icardi. Sky Sport spiega che i nerazzurri adesso chiedono 70 milioni di euro per l'argentino. Il Napoli era pronto a offrirne 65 con bonus, l'Inter allora ha alzato la posta mentre il giocatore sta continuando a far filtrare la sua volontà di convincere il club e Conte a lasciarlo in squadra.