Inter, fissato il prezzo per Perisic al Bayern. Il croato ci pensa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il grave infortunio accorso a Leroy Sané fa sfumare il passaggio del giocaore al Bayern Monaco. Per queste ragioni i campioni di Germania sono alla ricerca di un altro esterno sinistro d'attacco: Ivan Perisic è il nuovo obiettivo. Il croato è chiesto in prestito con diritto di riscatto già fissato a 30 milioni di euro, riporta La Gazzetta dello Sport. Perisic, 30 anni e già noto al pubblico tedesco per le esperienze al Borussia Dortmund e Wolfsburg, valuta la possibilità.