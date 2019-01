Inter, Flamengo alla carica per Miranda: trattativa in corso

© foto di Federico Gaetano

Globoesporte conferma le indiscrezioni filtrate nella giornata di ieri su queste colonne (" CLICCA QUI! ): il Flamengo sogna Miranda dell'Inter. Perché Dedè del Cruzeiro è obiettivo complicatissimo e allora il nome è quello del giocatore dei nerazzurri. Nel corso dei summit per Gabigol, le parti hanno discusso anche del centrale che ha proposte sia in Europa che in Asia: l'offerta è di 4 milioni di euro ma l'Inter vuole di più.