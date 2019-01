Inter-Flamengo, non solo Gabigol: ecco le prelazioni sui talenti brasiliani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'asse Milano-Rio resta caldo, forse addirittura caldissimo. Perché in questi giorni di trattativa serrata per Gabigol - che piaceva anche a Santos e West Ham - Inter e Flamengo hanno avuto modo di parlare anche di Miranda e dei giovani gioielli brasiliani. L'Inter ha infatti ottenuto una sorta di diritto di prelazione sulle stelline del Flamengo - qui leggasi Lincoln, 18enne attaccante seguito da tutti i top club d’Europa -: in sostanza, il club nerazzurro potrà prendere un giocatore carioca pareggiando le eventuali offerte future.