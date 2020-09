Inter, Flick chiede al Bayern di riscattare Perisic. Sarà Rummenigge a trattare con i nerazzurri

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco è tornato a trattare con l'Inter per Ivan Perisic, stavolta per un trasferimento a titolo definitivo. La conferma del croato è chiesta dal tecnico Hansi Flick ed è per questo che sarà il CEO Karl-Heinz Rummenigge a trattare direttamente con i nerazzurri e non il direttore sportivo Hasan Salihamidzic.