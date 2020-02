vedi letture

Inter, formalità sbrigata: le indicazioni in vista della Juve

Sbrigata la formalità Europa League, spaventosa solo per l’eccesso di zelo sanitario dei bulgari del Ludogorets ma non certo per la caratura dell’avversario, l’Inter può rivolgere le sue attenzioni in maniera totalizzante sul Derby d’Italia contro la Juventus. Con l’ufficialità delle modalità di fruizione dello spettacolo, oltre che della data, le prove generali di Conte hanno riguardato i meccanismi alternati di una linea difensiva ora a tre ora a quattro, e Christian Eriksen, schierato dal primo minuto in previsione di un impiego da titolare anche allo Juventus Stadium. Lo spavento iniziale viene infatti gestito in maniera agevole con la conferma dell’indispensabile qualità dell’ex giocatore del Tottenham, fondamentale ed intelligente nelle giocate che indirizzano in maniera concreta la manovra nella sua finalizzazione. Un messaggio chiaro anche con la gestione delle energie della ripresa, fieno in cascina per caricare la molla in vista di una battaglia sportiva che, sebbene senza il colore e lo spettacolo sugli spalti, in casa Inter rappresenta il più classico degli esami da non fallire.