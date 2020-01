© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport analizza l'interesse dell'Inter per Christian Eriksen, giocatore in scadenza col Tottenham che da qualche ora è libero di firmare con chi preferisce (in vista di giugno). L'Inter si muove e spera, ma l'operazione si annuncia complessa per diversi motivi.

Fattore economico - Per convincerlo, l'Inter dovrà mettere in conto una spesa extralarge, per l'ingaggio. Marotta e Ausilio dovrebbero infatti superare il tetto fissato per Lukaku, 7,5 milioni più bonus, andando a pattuire non meno di 10 milioni più un'altra decina per commissioni ed incentivo alla firma.

Le avversarie - Su Eriksen come noto ci sono tante big europee. Il Manchester United lo segue dall'estate scorsa, quando fu rifiutato dal trequartista. Il PSG ha soldi e voglia di portarlo all'ombra della Tour Eiffel. E il Real Madrid lo ha già contattato in vista dell'estate.