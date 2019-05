Inter, fra le possibili contropartite per Chiesa c'è anche il baby Esposito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per Federico Chiesa, spiega il Corriere dello Sport, sarà duello fra Juventus e Inter. I nerazzurri però difficilmente potranno arrivare ai 70 milioni chiesti dalla società viola, per questo Ausilio e Marotta stanno valutando le possibili contropartite da inserire nell'operazione. Un nome spendibile è quello di Yann Karamoh, ma ai viola piace anche Sebastiano Esposito, centravanti classe 2002 che ha già esordito anche in Europa League. L'Inter tuttavia punta molto sul giocatore della Primavera e proprio per questo difficilmente lo lascerà partire a titolo definitivo.