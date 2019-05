© foto di J.M.Colomo

Frenata dell'Inter sull'obiettivo Danilo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, ha infatti trovato l'accordo con il terzino ma la trattativa con il Manchester City non è certo a buon punto, visto che il brasiliano non rappresenta una priorità per la società milanese.