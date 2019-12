Inter, frenata per Llorente. Se parte Politano, Giroud è la priorità

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la soluzione della priorità Vidal (il cileno dovrebbe rientrare il 2 gennaio in Spagna per chiarire il suo futuro a meno di sorprese ancora più a tinte nerazzurre) l'Inter si concentrerà sugli altri obiettivi invernali, soprattutto sulla fascia sinistra. Come riporta oggi Sportmediaset, Matteo Darmian potrebbe arrivare comunque da Parma in uno scambio di prestiti con Dimarco, in attesa che il Chelsea abbassi le sue pretese per Marcos Alonso: Ausilio ha messo sul piatto 5 milioni di prestito oneroso e altri 20 di riscatto per cercare di smuovere i Blues che ne vorrebbero una decina in più.

Per l'attacco tutto dipenderà dalle condizioni di Sanchez, da quando rientrerà a pieno regime e da quello che deciderà di fare Matteo Politano: in caso di una sua partenza verso Firenze l'Inter lo sostituirà con Olivier Giroud (lo scambio con Fernando Llorente ha invece subito una brusca frenata). Parallelamente Marotta e Ausilio cercheranno di monetizzare la cessione di Gabigol: l'Inter, dopo i miracoli in Coppa Libertadores, vuole più dei 22 milioni pattuiti in un primo momento con il Flamengo, anche perché quel tesoretto andrà subito reinvestito per Vidal e Marcos Alonso, i regali già scelti per Antonio Conte.