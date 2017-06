Inter, freno a mano tirato e primi colpi in arrivo

Inutile nascondere che sarebbe stato lecito attendersi qualcosa di più. La potenza economica di Suning, la ristrutturazione societaria e dirigenziale avevano acuito aspettative già importanti in vista della sessione di mercato in corso, che potrebbero ad ogni modo deflagrare dopo lo scoglio del primo di luglio e della chiusura dell’esercizio di bilancio attualmente in essere. L’Inter sta lavorando, sta costruendo il proprio futuro con profili funzionali al progetto Spalletti a partire da Borja Valero, ma al momento non trova spiragli per mettere a segno quei colpi in grado di spostare gli equilibri in maniera sensibile e con direzione vetta della classifica. Dalbert rimane una situazione inaspettatamente intricata: il Nizza non cede di un millimetro rispetto alle posizioni iniziali e non vuole privarsene, l’Inter è convinta di vincere il duello contando sull’appoggio del giocatore. Serve tempo, e quel denaro che in questo momento non si può spendere. In attesa dei fuochi d’artificio, e di qualche cessione alla Banega la pazienza continua ad essere la virtù dei forti…