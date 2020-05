Inter, fronte attacco sugli scudi: obiettivi a rischio e volontà

Con l’accelerazione che il Napoli ha impresso all’operazione rinnovo di contratto nei confronti di Dries Mertens, per l’Inter si riaprono scenari di mercato che con il belga avrebbero trovato la loro quadratura. Il riferimento è legato alla casella della linea avanzata attualmente occupata da Alexis Sanchez, che l’attuale numero 14 del Napoli avrebbe sostituito perfettamente per caratteristiche tecniche, garantendo anche un upgrade come quota realizzativa rispetto al cileno. Posto che l’offerta nerazzurra è stata pareggiata dal club di De Laurentiis, per i milanesi diventerà prioritario studiare sul mercato nuove soluzioni alternative per quel ruolo fondamentale di “bomber di scorta” che tanto è mancato nella stagione in corso. In attesa delle nuove valutazioni che verranno effettuate, prosegue incessante la bagarre Lautaro Martinez con le spinte quotidiane provenienti da Barcellona. Il dato di fatto, anche in questo caso, rimane sempre lo stesso: l’offerta di ingaggio dei blaugrana impareggiabile per l’Inter da una parte, ma dall’altra la volontà nerazzurra di trattenere il proprio numero 10 per proseguire il percorso di crescita personale e di squadra. In casa Barcellona si punta a creare un punto di frattura insanabile che spinga all’addio, ma dall’altro canto Marotta non ha la minima intenzione di affrontare la trattativa da una posizione di debolezza rispetto alla controparte. Prima della ripartenza del campionato potrebbe essere previsto un nuovo contatto in grado di fornire indicazioni ulteriori sulla scelta del Toro, per un reparto avanzato che potrebbe subire parecchie variazioni rispetto alla conformazione attuale.