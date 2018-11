Inter-Frosinone 1-0 al 45', dominio nerazzurro, prima gioia per Keita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Inter-Frosinone: 1-0 il punteggio finale in favore dei nerazzurri grazie alla rete di Keita Balde dopo 10 minuti di gioco.

FROSINONE SENZA PAURA - Gli ultimi risultati hanno portato fiducia in casa Frosinone, non a caso la squadra ciociara inizia a spron battuto senza subire la paura che uno stadio come San Siro può incutere alle piccole. I primi minuti della sfida, eccezione fatta per un colpo di testa di D'Ambrosio che non crea pericoli dalle parti di Sportiello, sono tutti di marca ciociara.

KEITA SI UNISCE ALLA COOPERATIVA DEL GOL - L'arrembaggio dei canarini pero dura una decina di minuti, con l'Inter che appena affonda il colpo trova subito il vantaggio. Grande giocata in area di rigore di Keita, che si libera di Zampano con una magia e fredda Sportiello sul primo palo. Primo gol dell'ex Lazio, l'unico dei giocatori offensivi dell'Inter che fino ad oggi non aveva trovato la rete. I nerazzurri hanno mandato in gol 12 giocatori diversi in questa serie A: soltanto Borussia Dortmund (15) e Roma (13) hanno fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei

BOTTA E RISPOSTA - L'Inter, forte del vantaggio, gestisce il pallone e cerca il raddoppio con calma e senza correre rischi. È Lautaro Martinez il giocatore che più si avvicina al gol, ma Sportiello risponde benissimo dopo la grande conclusione dell'argentino. Il Frosinone prova a farsi vedere dalle parte di Handanovic, ma senza creare troppi pericoli: prima un colpo di testa di Ciofani che finisce a lato, poi una conclusione centrale di Chibsah che non impensierisce il portiere nerazzurro. Nel finale di primo tempo la gara si innervosisce, con l'arbitro Pairetto costretto a mostrare il cartellino giallo in più di un'occasione. Nei secondi finali Nainggolan sfiora l'eurogol, ma la sua conclusione al volo finisce fuori di pochissimo.