Inter-Frosinone 3-0, tris nerazzurro: ancora Keita

Si è da poco conclusa la sfida fra Inter-Frosinone: 3-0 il punteggio finale in favore dei nerazzurri, grazie alla doppietta di Keita ed al gol di Lautaro Martinez. L'INTER PASSA APPENA AFFONDA IL COLPO - I primi minuti della gara sono di marca ciociara, con il Frosinone che parte...

È la notte di Keita, terzo gol dell'Inter, doppietta dell'attaccante nerazzurro. Grande galoppata di Politano, che riesce con la punta del piede a trovare l'ex Lazio. Keita entra in area e non sbaglia, Sportiello battuto.

