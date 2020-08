Inter, fumata nera con la Fiorentina per il rinnovo dei prestiti di Dalbert e Biraghi

Fumata nera nella trattativa tra Inter e Fiorentina per i rinnovi dei prestiti di Cristiano Biraghi e Dalbert. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di oggi è andato in scena un incontro nella sede del club nerazzurro, con Daniele Pradè e Joe Barone che hanno fatto visita alla dirigenza della società milanese non trovando però nessun accordo. Non verranno riconfermati i prestiti dei due esterni che ritorneranno nelle rispettive squadre. Il motivo del dietrofront è che la Fiorentina sembrerebbe non convinta.