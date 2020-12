Inter fuori dall'Europa, Del Piero: "I giocatori non riescono a fare il salto di qualità"

vedi letture

Dagli studi di Sky Sport, l'opinionista Alex Del Piero ha così commentato l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League dopo lo 0-0 con lo Shakhtar: "L'Inter è partita bene, ma nel secondo tempo doveva osare di più. Questo coraggio, questo osare, è mancato. I giocatori sono bravi, ma non riescono a fare il salto di qualità che ti permette di giocare con coraggio e senza ansia. Troppi pochi uno contro uno, in una gara del genere devi metterci del tuo. I giocatori devono sentire l'importanza della partita, devono fare meglio perché hanno le qualità per fare meglio. Si è rischiato troppo poco negli ultimi 30 metri. Lautaro è stato pericoloso, ha tirato tanto pur essendo impreciso, mentre Lukaku dispiace vederlo in queste condizioni perché nel secondo tempo è sparito. Peccato, la sua deve essere una presenza più importante. Ha indiscutibilmente qualità, grande cuore, ma purtroppo oggi non è stato positivo".