Inter fuori dalla Champions: Icardi e poco altro nell'1-1 col PSV

© foto di PHOTOVIEWS

1-1 a San Siro e addio alla Champions League per l’Inter di Luciano Spalletti. A nulla è valso il gol di Mauro Icardi su cross di Politano. I nerazzurri pagano l’inesperienza e il fatto di non avere in rosa giocatori abituati a giocare partite di questo tipo. Resta l’amaro in bocca anche per come è stata buttata via la sfida contro il Tottenham a Londra.

BRUTTA INTER NEL PRIMO TEMPO - Una partenza tanto forte quanto illusoria e il gol del Barcellona che invece di dare la carica ha spento l’Inter. Brutta prima frazione per la squadra di Spalletti chiusa in svantaggio per 1-0 con la rete di Lozano su errore grave di Asamoah. Poche idee e tanto disordine in campo per i nerazzurri e a nulla è valsa la buona notizia proveniente dal Camp Nou.

SUBITO ICARDI - Parte forte anche nel secondo tempo l’Inter che sfiora il pareggio con Icardi al 48’. Bravissimo Zoet a deviare in calcio d’angolo il diagonale di sinistro del numero 9 nerazzurre, a un passo dal’1-1. Ottima la palla filtrante di Borja Valero che ha liberato l’argentino. Al 53’ è decisivo ancora il portiere olandese, questa volta su Politano che dal limite ha provato con un mancino potente che l’estremo difensore del PSV ha deviato a lato.

PREME L’INTER - Nel primo quarto d’ora del secondo tempo l’Inter spinge sull’acceleratore ma non riesce a trovare la rete del pareggio, nonostante le tante folate, soprattutto di Politano sulla destra. Errore da matita rossa di Borja Valero al 60’: sponda perfetta di Icardi per lo spagnolo che mastica però la conclusione non creando grattacapi a Zoet. Un minuto più tardi tiro di sinistro di Keita, subentrato a Candreva al 53’ ma lo stesso portiere del PSV blocca a terra.

PAREGGIO DI ICARDI - Al minuto numero 73 il gol del pareggio di Mauro Icardi. Cross perfetto dalla sinistra di Politano e colpo di testa dell’argentino che non ha lasciato scampo a Zoet. Nei minuti successivi l’Inter non è però riuscita a creare grossi problemi al PSV, dando quasi l’impressione di accontentarsi del pari.

FORCING VANO, INTER IN EUROPA LEAGUE - Niente da fare negli ultimi minuti del l’Inter che complice il pareggio del Tottenham contro il Barcellona deve salutare la Champions League. Spettacolare salvataggio di Viergever su Icardi a una manciata di secondi dalla fine della partita e clamorosa palla gol non fruttata da Lautaro Martinez di desta, che avrebbe regalato la qualificazione agli ottavi ai nerazzurri di Spalletti.