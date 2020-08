Inter, furia Conte. Per il Corriere della Sera la permanenza del tecnico non è scontata

L'Inter batte l'Atalanta e chiude il campionato al secondo posto, ad un solo punto di distanza dalla Juventus capolista. Al termine della sfida però, sono le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte a fare rumore: "I calciatori sono stati ammazzati, a fine stagione dirò quello che non mi è andato bene. È stata un'annata molto dura per me, c'è stata protezione zero. Quando parlo della società non mi riferisco al mercato, farò delle valutazioni dal punto di vista tecnico". Le critiche, si legge sul Corriere della Sera, sono dei macigni e pongono interrogativi sul futuro. La permanenza di Conte sulla panchina dell'Inter non è affatto scontata e questo non è il clima migliore per affrontare il Getafe in Europa League.