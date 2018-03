Inter, futuro da decidere per i portieri Padelli e Berni

© foto di Federico De Luca

Come riporta FcInterNews, il futuro del terzo portiere dell'Inter Tommaso Berni verrà deciso a maggio. L'intenzione del club nerazzurro è quella di non perdere un elemento prezioso nello spogliatoio, cresciuto tra l'altro nelle giovanili. In bilico, invece, sembra essere la posizione di Padelli, che un anno fa era stato cercato da alcuni club inglesi.