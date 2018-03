Inter, futuro della panchina: Spalletti va oltre Sabatini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si guarda all’oggi e si pensa soprattutto al domani in casa Inter. La qualificazione in Champions League è lo spartiacque tra fallimento o successo di un’intera stagione. Tutto è legato all’obiettivo fissato dalla proprietà, ribadito dalla società, accettato dall’allenatore, riporta il Corriere della Sera. L’addio di Sabatini non sembra invece aver distratto Spalletti che rende omaggio al dirigente con cui ha condiviso un lungo tratto di strada, a Roma e Milano. “Le sue dimissioni hanno fatto rumore. Mi è dispiaciuto. In Sabatini vedo un samurai del calcio, perché è un guerriero e dà battaglia per riuscire a incidere”.