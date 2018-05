Inter, futuro in bilico per Santon: offerto a diversi club

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non è solo sulla fascia destra che Piero Ausilio dovrà concentrarsi nelle prossime settimane, visto il rebus legato all'eventuale riscatto di Joao Cancelo. Con Kwadwo Asamoah prossimo rinforzo, al posto di Yuto Nagatomo che dovrebbe restare al Galatasaray, c'è un terzino sinistro che potrebbe lasciare Milano. Si tratta di Davide Santon, che in questa stagione ha vissuto momenti difficili a causa di errori costati diversi punti alla squadra, e non è particolarmente ben visto dalla piazza. Il classe '90 ha un contratto in scadenza nel giugno 2019 e un rinnovo non è escluso perché tornerebbe utile per le liste Uefa in quanto prodotto del vivaio.

Possibile che la società gli offra un rinnovo fino al 2021 o 2022. In alternativa, l'agente Claudio Vigorelli lo ha offerto ad altri club per tastare l'eventuale interesse: Galatasaray e Watford all'estero, ma anche Fiorentina (con Pantaleo Corvino i rapporti sono buoni e il giocatore interessa) e Sampdoria.