Inter, futuro incerto per Keita: solo con lo sconto può sperare di restare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non ha ancora deciso il futuro di Keita Balde, arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 34 milioni di euro dal Monaco. Il club nerazzurro sta pensando anche ad altri giocatori nel ruolo del senegalese, come Bergwijn, anche se potrà ovviamente spendere quella cifra per uno solo. L'Inter ha comunque già deciso che non spenderà l'intera cifra per l'ex Lazio che quindi dovrà sperare in uno sconto dai monegaschi per conquistare una conferma al Suning Center. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.