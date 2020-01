© foto di Giacomo Iacobellis

Potrebbero arrivare a breve novità in merito alla trattativa tra Flamengo e Inter per la permanenza di Gabigol in Brasile. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport l'attaccante di proprietà dei nerazzurri sembra aver abbassato le proprie pretese economiche sul fronte dell'ingaggio, rispetto ai 4 milioni di euro all'anno chiesti nelle scorse settimane. Superato questo ostacolo in via definitiva le due società dovranno solo definire nero su bianco l'accordo già trovato da tempo sulla base di 18 milioni di euro più il 20% della futura rivendita del calciatore a favore del club meneghino. Con questa operazione in porto l'Inter potrebbe, poi, tornare a bussare alla porta del Barcellona per alzare la proposta economica per Arturo Vidal.