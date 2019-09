Inter, Gabigol adesso costa 30 milioni. Potrebbe persino restare

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabriel Barbosa torna a far parlare di sé: il magic moment del giocatore in patria, gli è valsa la convocazione in Nazionale Maggiore da parte di Tite. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'Inter deciderà il da farsi a dicembre, quando scadrà il prestito al Flamengo. Già tante le offerte sul tavolo di Marotta, ma per lui i nerazzurri chiederanno almeno 30 milioni per Gabigol, a meno che a gennaio non si decida di riportarlo a Milano. Un'opzione da non scartare secondo la rosea.