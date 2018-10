Inter, Gabigol e il futuro: "Sto bene al Santos ma sogno l'Europa"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Ovviamente ci sono possibilità che io resti al Santos. Per quanto ne so, anche il presidente lo vorrebbe. C'è ancora tanto tempo, ora bisogna concentrarsi sulle partite che mancano e poi ne parleremo". Intervenuto in conferenza stampa, Gabriel Barbosa rinvia a data da destinarsi la decisione sul suo futuro, evidenziando comunque il desiderio di imporsi in Europa: "Sono molto felice, ma c'è anche il sogno di giocare in Europa. Non dipende solo da me, dal Santos o dall'Inter. Quest'anno non è stato facile, ma ora è meglio aspettare le partite che rimangono e la fine dell'anno per risolvere la situazione". A riportarlo è FcInterNews.it.