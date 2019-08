© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabigol è in attesa di conoscere quello che sarà del suo futuro, con l'Inter che potrebbe cederlo includendolo in alcune trattative, ma intanto, attraverso il proprio profilo Twitter, ha affermato: "È stata una settimana speciale per noi, una bellissima festa con cori e due gol che ricorderò in modo speciale tra i 107 che ho giù realizzato a 22 anni. Spero ne arrivino tanti altri".