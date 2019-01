Inter, Gabigol-Flamengo fino a dicembre. Ma in estate può essere ceduto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Proseguirà in Brasile la carriera di Gabriel Barbosa, attaccante di proprietà dell'Inter che nella giornata di ieri ha raggiunto l'accordo col Flamengo. Il club rossonero ha preso il giocatore in prestito gratuito, lo terrà fino al prossimo dicembre e pagherà l'intero ingaggio.

Ausilio e Marotta nell'accordo - scrive il 'Corriere dello Sport' - si sono però riservati la possibilità di richiamarlo in estate qualora dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua per la cessione di Gabigol a titolo definitivo a un altro club.