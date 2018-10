Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si avvicina il mese di dicembre, quello in cui terminerà per il Santos la possibilità di trattenere Gabriel Barbosa in prestito dall'Inter. Secondo UOL Esporte, la dirigenza brasiliana sta cercando una soluzione e per questo si è riunita con l'entourage dell'attaccante. Un incontro nel quale sarebbe emerso l'interesse dei nerazzurri per alcune giovani promesse del vivaio del Santos, il quale a sua volta vorrebbe però mettere sul piatto alcuni elementi della rosa di Cuca. Tra questi gli attaccanti Bruno Henrique e Ricardo Sasha, il secondo dei quali avrebbe ricevuto qualche manifestazione d'interesse da parte Entrambi hanno perso spazio tra i titolari a causa dell'ascesa di Rodrigo e Derlis Gonzalez, ma il Santos avrebbe comunque espresso fiducia nella possibilità che i nerazzurri possano accettare uno scambio.