Inter, Gabigol non vuole tornare in Italia. Il suo obiettivo è la Premier

© foto di Giacomo Iacobellis

Gabigol non è pronto per tornare in Italia dopo l'ottima esperienza al Flamengo che lo ha portato fino alla vittoria della Copa Libertadores. Il giocatore, di proprietà dell'Inter, ha terminato il prestito con i rossoneri e adesso dovrebbe tornare in nerazzurro che però potrebbero anche decidere di lasciarlo partire nuovamente. Questa è anche l'idea del brasiliano che, secondo il Sun, vorrebbe proseguire la propria carriera in Premier League, anche per sfidare a distanza l'amico e connazionale Firmino.