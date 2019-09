Inter, Gabigol ora vale 30 mln: Conte potrebbe valutarlo a gennaio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, continua a segnare in Brasile, conquistando nuovamente la maglia della Nazionale. Fino ad un anno fa l'Inter continuava a ragionare su prestiti onerosi per cercare di ammortizzare il pesante investimento fatto nel 2016, adesso la nuova esplosione in patria permette ai nerazzurri di ragionare in termini di guadagno. In estate i dirigenti del Flamengo hanno fatto visita all’Inter e hanno annunciato di voler acquistare il giocatore a fine 2019 per 18 milioni, cifra che consentirebbe a Marotta di iscrivere a bilancio una leggera plusvalenza (Gabigol è a bilancio a circa 15 milioni, contratto fino al 2022). Il super rendimento del giocatore, però, ha attirato l’attenzione di diversi club europei che a gennaio 2020 potrebbero essere interessati. Per questo l’Inter ora valuta Gabigol molto di più, ovvero 30 milioni: se tornasse a giocare e segnare anche nel Brasile, l’affare potrebbe essere dietro l’angolo. Sempre che Conte non voglia giudicare a inizio gennaio il giocatore per un paio di settimane ad Appiano, prima di dare il via libera alla cessione. Lo riporta Tuttosport.