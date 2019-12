Inter, Gabigol porta i soldi per Vidal. Saluta Politano. E Borja...

© foto di Giacomo Iacobellis

Dalle uscite, ancora una volta, passerà gran parte del mercato in entrata. A maggior ragione dopo la mancata qualificazione agli ottavi di Champions. L’Inter si sta muovendo per i doverosi e annunciati acquisti, ma non prima di aver piazzato (o comunque programmato con certezza) quegli elementi che nell’attuale rosa sono di troppo o non all’altezza. E i nomi sono presto detti, in ogni reparto della squadra di Antonio Conte.

Il primo è Dimarco che da inizio stagione ha raccolto la miseria di 19 minuti, per giunta solo nell’ultimo mese. D’accordo che, come ricordato dallo stesso agente Beppe Riso, vestire la maglia dell’Inter è un privilegio, ma all’età di 22 anni giocare con costanza è d’obbligo. Conte non lo vede e anzi va a caccia di un nuovo esterno sul mercato, per questo motivo Federico è pronto a lasciare Milano (Hellas e gli stessi ducali molto interessati).

Discorso un po’ diverso riguarda Borja Valero. Per fortuna che lo spagnolo si è sempre allenato al massimo, altrimenti il tecnico nerazzurro, privo di Sensi e Barella, avrebbe trovato parecchie difficoltà in più. Ora che l’infermeria comincia a svuotarsi, con Vidal sullo sfondo, lo spagnolo potrebbe accettare un’eventuale offerta, anche più volentieri se alla porta di Viale della Liberazione bussasse un club iberico. Difficile d'altro canto che vada via uno tra Vecino e Gagliardini (sempre più importante in questa squadra).

E poi c’è quel Politano prima trattenuto in estate, poi relegato in panchina con il sorpasso del baby Esposito. Questa volta la Fiorentina (dopo il ko di Ribery) può convincerlo con una proposta simile a quella formulata a ridosso del gong d’agosto (30 milioni bonus compresi e 2,2 al giocatore). Attenzione alla tentazione Napoli non del tutto convinto di girare in cambio Llorente. Si lavora in questo senso. Nel frattempo Marotta e Ausilio attendono un’offerta importante per Gabigol dall’Europa che ad oggi non c’è. L’unica è quella del Flamengo (18 mln più il 20% sulla futura rivendita) che avrebbe pure soddisfatto Barbosa per la sua centralità nel progetto a lungo termine rubronegro.