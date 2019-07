Inter, Gabigol torna nel 2020. Solo un'offerta può cambiare lo scenario

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nuovo capitolo legato a Gabriel Barbosa, attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito al Flamengo fino al 31 dicembre 2019. Il brasiliano non dovrebbe vestire la maglia di un'altra squadra, ma lo scenario potrebbe cambiare se dovesse arrivare un’offerta per acquisire il suo cartellino a titolo definitivo. In questo caso l’Inter può interrompere il prestito e cederlo, pagando un indennizzo del 3 per cento sulla cifra ricavata al club di Rio. Altrimenti, se ne riparlerà a inizio 2020, quando il brasiliano dovrebbe tornare un’altra volta alla base.

Quanto vale Gabigol? Allo stato attuale all'Inter, per evitare una minusvalenza (valutati anche i soldi incassati per i prestiti) servirebbero 12-13 milioni di euro, a gennaio potrebbero bastarne 9-10. L'unica certezza su Gabigol è che difficilmente lo rivedremo in campo con la maglia nerazzurra.